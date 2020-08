Rentrée : veste à franges ou trench en cuir, à vous de choisir !

Quels manteaux, vestes et autres gilets combleront vos attentes cet hiver ? D’après le dernier rapport de la plateforme de recherche Stylight, la veste à franges se démarque clairement à quelques jours de la rentrée, faisant de plus en plus d’adeptes à travers le monde.

Il faut dire que d’une façon générale, les franges envahiront l’intégralité de votre dressing cette saison, des robes aux chaussures en passant par les sacs.