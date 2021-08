Rentrée : le costume sur le retour mais en mode décontracté

On pensait que la pandémie mondiale était venue à bout du traditionnel costume, indispensable du vestiaire de l'homme, mais il se pourrait qu'il fasse (déjà) son retour à la rentrée. A en croire les tapis rouges et les défilés, qui viennent de se succéder, mais aussi certains influenceurs de renommée mondiale, le costume n'est pas mort mais il se veut malgré tout plus décontracté que jamais.

Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour annoncer la mort de la tenue la plus chic du dressing masculin. Le costume n'est plus et le retour au présentiel n'y changera rien, pouvait-on lire çà et là.

Les tendances mode ont considérablement évolué durant cette période de distanciation sociale qui a vu l'avènement du homewear, pour les hommes comme pour les femmes. Les hommes ont d'ailleurs délaissé , sans doute pour la première fois depuis des décennies, leur costume formel, indissociable pour certains de la vie au bureau, au profit d'un jogging, beaucoup plus confortable et adapté au télétravail.

En juin dernier, la photo a fait le tour du monde en quelques minutes seulement, faisant couler beaucoup d'encre. On y voit Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin Bieber au côté du couple présidentiel français. Le chanteur porte un costume chic à fines rayures avec une chemise ouverte et surtout des sneakers colorées aux pieds. Un look qui tranche avec la tenue impeccable d'Emmanuel Macron mais qui a fait son petit effet dans la fashion sphère. Et c'est exactement ce que l'on devrait retrouver à la rentrée.

Dans un autre style, Cristiano Ronaldo a lui aussi réussi à se concocter un look ultra décontracté avec un costume cet été. A plusieurs reprises, le footballeur portugais est apparu en costume short ou costume bermuda et sneakers, combinant lui aussi confort et élégance. Un style qui devrait inspirer plus d'un homme d'ici la rentrée prochaine.