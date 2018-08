Rentrée 2018 : adoptez le look cow-girl

Amorcée à l'occasion des défilés Croisière 2018 avec la maison Dior, la tendance "western" ou "Far West" n'a cessé de croître ces derniers mois pour atteindre son apogée en cette rentrée 2018. Le denim, le daim, les franges, les boots et les pièces d'inspiration folk font un retour en force dans le dressing des femmes pour leur permettre d'arborer un véritable look de cow-girl.

D'une façon générale, la nature, un brin sauvage, est une source d'inspiration forte pour la rentrée et la saison automne-hiver 2018-2019. Mais nombreux sont les créateurs et grandes maisons à avoir plus particulièrement proposé des collections autour des thèmes du western et, plus subtilement encore, de l'univers équestre. Le tout bien évidemment remis au goût du jour et twisté avec des détails tour à tour chics, romantiques ou streetwear.

Cow-girl des temps modernes

Isabel Marant s'est tout particulièrement démarquée, proposant toute une collection inspirée de l'Ouest américain. Bottes, santiags et cuissardes (trois pièces indissociables de la cow-girl) sont légion, tout comme les pantalons taille haute, les chemises western, les ceintures larges ou encore les vestes type ponchos. Autre détail significatif, la présence de franges sur des manteaux en peau ou des sacs à main.

Tour à tour bohème, chic, féminine, ou encore décontractée, la cow-girl s'est invitée sur les podiums de plusieurs capitales de la mode. Pyer Moss a opté pour des cow-girls - et des cow-boys - un brin sportswear à New York, ville dans laquelle Calvin Klein 205W39NYC a également présenté quelques silhouettes western très modernes.

Le vestiaire d'Etro s'est imprégné du Far West lors des défilés milanais tandis que la maison Chloé a proposé quelques looks plus subtils, version bohème chic, à Paris. La capitale française a aussi accueilli le défilé du label Off-White, tourné vers l'univers équestre, avec de nombreux détails qui complèteront à merveille le look de la cow-girl des temps modernes.

Bella Hadid et Kendall Jenner, cow-girls d'un jour

Lors de son défilé mixte automne-hiver 2018-2019, organisé en janvier dernier, la maison DSquared2 s'est également inspirée de l'univers du western, proposant la panoplie complète du cow-boy et de la cow-girl. Chemises en denim, vestes, chapeaux, santiags, pantalons en cuir, motifs vache et franges à gogo : la marque a clairement affiché la couleur pour la saison.

La maison a confirmé cette inclination en juin dernier en dévoilant sa campagne automne-hiver 2018-2019, portée par Kendall Jenner et Bella Hadid. Les deux tops américaines, adeptes d'équitation, ont adopté les codes du western, entre rétro et modernité, mettant toutefois l'accent sur une attitude sensuelle et sexy. Une tendance qui devrait en inspirer plus d'une dès la rentrée.