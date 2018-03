Quel maillot allez-vous porter à la plage cet été ?

Les designers ont présenté des nouveautés de couleurs et de modèles incroyables dans les collections maillots de bain 2018. Découvrez les must-have de cet été !

La tendance générale ! Toutes les morphologies trouveront chaussures à leurs pieds (enfin, maillot à leur corps) ! - © olesiabilkei - Getty Images/iStockphoto En 2018, les maillots seront glamour et pour tous les goûts. Quelle que soit votre morphologie, vous trouverez celui qui vous donnera l'allure d'une sirène. Le maillot une pièce, c'est la star depuis déjà quelques étés. En fonction de sa coupe, il permet d'uniformiser et d'allonger la silhouette. Mais, cette année, il sera encore plus travaillé, de telle sorte que l'on pourra même le porter en soirée. Les matières seront revisitées, il y aura plus de détails et des combinaisons de différents tissus sur la même pièce. On portera ce bijou à même le corps, asymétrique, voire serti de strass. Les silhouettes les plus athlétiques ne seront pas en reste avec les beaux maillots aux imprimés géométriques, volants et aux couleurs pop !

Une pièce ou un bikini ? Longtemps mis de côté par les fashionistas au profit du trikini, le maillot de bain une pièce n'est désormais plus réservé aux nageuses. Au contraire, il se pare de bijoux et ose le décolleté profond pour se la jouer sophistiqué au bar de la plage.

Maillot une pièce peut rimer avec sexy (enfin, vous avez compris) - © Oleh_Slobodeniuk - Getty Images

Le maillot deux pièces reste le chouchou des adeptes du farniente. C'est aussi le maillot de bain femme le plus vu sur les plages, puisqu'il permet de bronzer sans les traces. On aime aussi son confort ; et pour celles bien dans leur corps, rondes ou menues, on porte le bikini.

Le bikini, une valeur sûre ! - © jhorrocks - Getty Images

La culotte taille-haute La taille marquée, parfait pour celles qui manquent de formes - © PeopleImages - Getty Images Ce style nous rappelant aux années 50 est plutôt réservé aux femmes de plus petit gabarit. Puisque le bas est plus imposant, l'accent est dirigé vers les hanches, ce qui pourrait désavantager les femmes au bas du corps plus rond. Par contre, il est apprécié par celles désirant cacher de petites imperfections au niveau du ventre et est très confortable pour s'amuser dans le sable avec les enfants (ou sans enfants).

Les franges et les volants Les franges dans tous leurs états - © soup__studio - Getty Images/iStockphoto Cette année encore, on retrouvera des modèles très graphiques avec des détails créatifs. Que ce soit un maillot une pièce ou des hauts et bas de bikinis, ils se parent tous de volants ou de franges. Le maillot se veut déstructuré pour mieux sublimer les silhouettes. Une tendance déjà en vogue l'année dernière et que les créateurs remettent à la page cette année

Les découpes coquines Sexy sur la plage... - © PawelSierakowski - Getty Images/iStockphoto Les fentes, les insertions transparentes. La plupart des designers révèlent le ventre, la taille ou les hanches. Une autre touche artistique voudrait que le top et le bas entrent en conflit non seulement au niveau de la couleur mais aussi de la texture.