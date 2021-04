Quatre vêtements masculins que les femmes ont adoptés avec style

Vous connaissez les mocassins chunky ? C'est "LA" tendance de la saison et elle provient tout droit du vestiaire de l'homme. Ils en réinterprètent en tout cas les codes. Ce n'est pas la première fois que les femmes détournent des vêtements masculins, c'est même monnaie courante. Mais le phénomène prend de l'ampleur avec le boum des collections non genrées. Lire aussi : Boudée par les hommes, la cravate débarque dans le dressing des femmes L'occasion de revenir sur quatre pièces masculines devenues des incontournables du dressing de la femme.

Les mocassins On ne parle plus que des "chunky loafers", ces mocassins à plateforme qui font sensation auprès des plus grandes stars hollywoodiennes, autrement dit que les femmes porteront dans les semaines à venir pour profiter - au mieux - des premiers rayons de soleil. Si le mocassin est devenu depuis quelques années déjà un essentiel du dressing féminin, nul ne peut nier qu'il était initialement réservé à ces messieurs. Et ce n'est pas la seule pièce mode que les femmes ont adoptée, détournée, voire totalement revisitée, pour la porter avec - parfois - plus de style que leurs homologues masculins. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sinead (@sineadcrowe)

Le costume On le sait, le blazer, initialement destiné aux hommes, a depuis bien longtemps fait son entrée dans le quotidien des femmes. Mais c'est également le cas du costume. Et attention, on ne parle pas simplement du tailleur-pantalon mais bel et bien du costume trois pièces, typiquement masculin, que les femmes portent aujourd'hui avec une élégance absolue. C'est dû en partie à l'évolution des coupes du costume, devenu au fil de l'Histoire plus cintré, avec des teintes plus variées, et surtout une multitude de déclinaisons que les femmes n'ont pas manqué d'adopter. Alors que la crise sanitaire a un temps remis au goût du jour le jogging et le legging, les marques n'ont pas hésité à miser sur l'élégance du costume lors des derniers défilés. Résultat, les célébrités des quatre coins du monde se sont mises sur leur trente-et-un lors des cérémonies orchestrées depuis le début de l'année, même en version digitale, arborant leur plus beau complet et ce, parfois accompagné d'un nœud papillon. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olga S (@olgasoko_lova)

Le jean boyfriend Y a-t-il encore une femme en ce monde qui n'a pas un jean boyfriend ? Si certaines ont échappé à la tendance, qui date quand même d'une bonne décennie, c'est qu'elles n'ont jamais eu le bonheur - et le confort - de se glisser dans un jean boyfriend, également appelé boyfit. Il s'agit bonnement et simplement du jean que l'on pique à son amoureux, qui se porte taille basse - plus il est ample, mieux c'est - et qui est légèrement resserré au niveau des jambes. On peut d'ailleurs le retrousser pour lui donner cet effet. Les femmes se sont tellement emparées du jean boyfriend que ce vêtement inspiré du vestiaire de l'homme s'est progressivement imposé dans les rayons femmes des marques et enseignes de prêt-à-porter au point de se présenter aujourd'hui sous de multiples déclinaisons. Une pièce qui a fait le bonheur des confinées entre mars et mai 2020... Plus stylé que le pyjama, il garantit un confort optimal. Le parfait combo en cette période difficile, en somme. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PGMTA TANAH ABANG ECER&GROSIR (@fashionfemalee)