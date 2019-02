Printemps: les fleurs font leur retour dans nos garde-robes

Le retour du printemps approche à grands pas. L'occasion de réaliser un grand ménage dans sa garde-robe et de faire de la place pour les pièces phares de la saison.

Printemps oblige, les fleurs seront au centre des nouvelles collections, comme l'ont montré les grandes maisons sur les podiums de New York, Londres, Milan et, dans une moindre mesure, Paris, en septembre dernier. En touches ou en all-over, elles apporteront un côté champêtre, romantique, ou rétro à vos looks tout au long de la saison.

Dès le printemps prochain, les fleurs s'inviteront dans les rayons des marques de prêt-à-porter, comme sur les étagères des plus grandes maisons de luxe. A la clé? Des imprimés, des motifs ou des broderies pour créer des looks tour à tour champêtres, romantiques, rétro, exotiques et même futuristes.

Si seulement quelques maisons ont proposé des fleurs dans leur collection à Paris, Louis Vuitton s'est clairement distingué avec des pièces aux accents futuristes sur lesquelles des imprimés fleuris, doux et printaniers, côtoient des matières plus lourdes, qui semblent évoquer des armures.

Explosion florale

Dans les autres capitales de la mode, les fleurs sont omniprésentes. A New York, c'est le cas chez Kate Spade, où elles viennent recouvrir de longues robes et des foulards dans divers coloris, offrant une véritable dose d'optimisme à la collection.

A Londres, Alexa Chung les décline en total look de façon sobre, version seventies, tandis que Molly Goddard joue également la carte du rétro mais en accentuant le trait avec des fleurs version XXL qui prennent la forme d'accessoires. La maison Delpozo joue quant à elle la carte du romantisme avec des femmes fleurs qui arborent des robes recouvertes d'imprimés et de broderies, associées à des détails fleuris dans les cheveux.

La dolce vita est à l'honneur à Milan, avec à la clé de nombreuses silhouettes fleuries qui donnent des envies de promenades sur la côte italienne. C'est notamment le cas de Dolce & Gabbana. Cela n'empêche pas les marques de jongler avec diverses tendances. Genny privilégie l'exotisme, tout comme Etro, quand Blumarine choisit les fleurs pour servir ses silhouettes sporty chic. De son côté, Marras mise sur l'excentricité en faisant défiler de véritables belles des champs.