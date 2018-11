Pourquoi le short cycliste sera la pièce star de l'année 2019

S'il faut en vouloir à quelqu'un, autant pointer du doigt Kim Kardashian . La belle s'est laissé photographier en short cycliste dès le premier semestre de l'année 2018. Depuis, la jeune femme n'a cessé de mettre cette pièce d'inspiration sportive en avant, portée avec des baskets, des talons, et même des cuissardes. Nombreuses sont les stars de la mode qui ont rapidement succombé à la tendance, à commencer par Kylie Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski ou encore Chiara Ferragni. Des personnalités suivies par des millions de followers en somme, dont l'influence sur le public n'est plus à prouver. Nul doute que le short cycliste fera donc de nombreuses adeptes dès le début de l'année.

Si la marque Off-White, portée par Virgil Abloh , est l'une des premières à avoir mis le short cycliste en lumière pour le printemps-été 2018, la pièce d'inspiration sportive a fait sensation lors de la dernière Fashion Week , organisée en septembre pour la saison printemps-été 2019. Des maisons comme Roberto Cavalli, Blumarine, Fendi, Prada, et Fila, l'ont déclinée dans divers coloris et imprimés sur les podiums, et elles sont loin d'être les seules. Comme pour de nombreuses tendances, les enseignes de prêt-à-porter devraient donc rapidement se mettre au parfum, et adopter le short cycliste pour le proposer au plus grand nombre.

Le sportswear et le rétro à l'honneur

La mode s'inspire régulièrement - et encore plus ces derniers temps - du vestiaire des années 80 et 90. Ce qui explique notamment le retour de pièces incontournables de ces décennies, dont le short cycliste. Par ailleurs, l'omniprésence du sportswear dans la mode, et encore plus dans la mode de luxe, renforce l'idée selon laquelle le short cycliste a toutes les chances de devenir l'une des pièces emblématiques de la saison printemps-été 2019. Reste à savoir si les femmes sont prêtes à succomber à cette tendance inattendue, plus "WTF" que chic.