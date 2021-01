Pourquoi le manteau peignoir est "LA" pièce incontournable de ce début d'année ?

Le manteau droit, classique, devait être l'un des vêtements d'extérieur les plus prisés de la saison. Mais la crise sanitaire est passée par là, modifiant totalement les tendances mode de cette fin d'année, comme pour d'autres pièces que les manteaux. On se rappelle de la robe masque qui est une originalité qu'on n'aurait jamais cru croiser un jour .

Alliant chic et confort, le manteau peignoir est la pièce incontournable de cet hiver, idéale pour sortir faire une course entre deux dossiers à gérer en télétravail comme pour une soirée entre amis dès que le confinement sera levé. A porter avec une robe sophistiquée comme avec des pièces homewear, il est la star de la saison.

Avec le confinement et le couvre-feu, le confort s'est invité de façon inattendue dans notre garde-robe. Et si le homewear ne sera pas aussi présent qu'en 2020, il continuera malgré tout d'influencer nos choix vestimentaires dans les mois à venir.

Minimaliste mais chic

Confort ne doit pas rimer avec négligé. Le confort version 2021 sera au contraire plus raffiné, féminin et doux que jamais, grâce à des mailles fluides, des matières nobles et des accessoires qui feront toute la différence. Depuis le début de la crise sanitaire, les marques rivalisent d'imagination pour transformer des pièces d'intérieur en vêtements hautement désirables. Et c'est justement là que le manteau peignoir entre en jeu.

Le Covid-19 a fini d'achever le tailleur-pantalon et les stilettos, une aubaine pour les vêtements d'intérieurs et confortables qu'on avait relégués au placard.

"Le legging fait son grand retour mais il ne se porte pas seul, il se porte avec son top coordonné, souvent travaillés dans des mailles côtelées, assez douces, et surmontés d'un grand manteau peignoir. On est dans quelque chose d'assez raffiné avec des total looks beige ou gris chiné, accessoirisés avec un joli bijou", nous disait Thomas Zylberman, designer Mode chez Carlin International, en décembre.

Que vous passiez vos journées dans un pantalon large et fluide ou que vous optiez pour une robe pull près du corps, le manteau peignoir apportera cette touche chic sans effort.

Chaud, douillet et confortable, le manteau peignoir s'accorde avec tout - ou presque - et est idéal pour une sortie rapide si vous n'avez pas envie de faire d'effort sur votre tenue vestimentaire du jour. Confinement ou pas, il représente la pièce idéale en cette période incertaine où chacun ressent le besoin d'allier style et cocooning.

