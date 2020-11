Pommes, ananas, champignons : des alternatives durables au cuir animal

Voici des alternatives durables, végétales et éthiques au cuir dont vous ne pourrez plus vous passer dans les prochaines années.

Des scientifiques et ingénieurs américains (Sustainable Composites LLC) viennent de développer un cuir entièrement conçu à partir de déchets, baptisé "enspire leather". L'objectif ? Obtenir une matière moins coûteuse et surtout plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal.

Il s'agit à ce jour de l'alternative végétale au cuir la plus connue. Et pour cause, c'est l'une des premières à avoir investi l'univers de la mode.

Une chose rendue possible grâce à la start-up italienne Frumat, qui s'est servie des déchets de l'industrie de la pomme pour mettre au point une fibre organique de diverses épaisseurs et textures destinée aussi bien à l'habillement qu'aux accessoires. Sacs, prêt-à-porter, chaussures : le cuir de pomme s'apprête à investir votre garde-robe. Tommy Hilfiger compte parmi les marques qui ont déjà été séduites par cette nouvelle matière responsable.

Les champignons

Beaucoup moins connu, le cuir de champignon est pourtant celui qui devrait s'imposer comme l'alternative la plus courue dans l'univers de la mode et ce, dès 2021.

C'est à l'entreprise Bolt Threads que l'on doit Mylo, une matière fabriquée à partir de mycélium, plus exactement. Il s'agit d'une partie du champignon formée de filaments. Non seulement la production de cette matière est plus responsable que celle du cuir traditionnel mais en plus, le mycélium est renouvelable à l'infini. Stella McCartney et Adidas comptent parmi les marques qui l'ont déjà adopté.

Les alternatives durables, éthiques et véganes au cuir animal sont de plus en plus nombreuses, à tel point que les scientifiques dénichent des trouvailles toutes plus originales les unes que les autres.

Outre ces trois matières qui devraient perdurer dans l'industrie de la mode, on peut également compter sur du cuir de raisin, dont s'est déjà servi Le Coq Sportif pour imaginer une collection de sneakers, mais aussi sur du cuir de kombucha, du cuir de déchets de maïs, du cuir de banane, et même du cuir de marc de café.

Votre cuisine regorge finalement de toutes les matières premières qui, au lieu de finir à la poubelle, pourraient désormais être réutilisées pour fabriquer les vêtements et accessoires de demain.