La Fashion Week de Paris s'est poursuivie avec les défilés des maisons Mugler, Dries Van Noten, Guy Laroche, Rochas, Lemaire, ou encore Courrèges.

Chez Mugler, Casey Cadwallader a présenté la première collection et Courrèges a dévoilé des silhouettes modernes et innovantes et a choisi de renoncer à sa matière la plus emblématique, le vinyle.