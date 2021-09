Paillettes, lingerie, et disco : la mode renoue (enfin) avec la fête

A l'optimisme et à la spontanéité de New York et Londres succède l'esprit festif de Milan avec une explosion de couleurs, et davantage encore de brillance, des tenues influencées par le disco et de la sensualité à gogo, marquée par un retour de la lingerie apparente. Si la crise sanitaire n'est pas terminée, il semblerait que la mode souhaite, elle, tourner (définitivement) la page.

Le soutien-gorge n'a plus peur de se montrer !

C'est le grand retour de la lingerie apparente. Peu vus à New York et Londres, les soutiens-gorge s'exhibent sous une veste, un manteau, un blazer, avec un tailleur-pantalon ou un jean d'inspiration streetwear, pour exprimer une certaine sensualité. Une tendance surprenante alors que la crise sanitaire, via les différents confinements, a mis à mal cette pièce de la garde-robe féminine au point que les femmes l'ont délaissée pour embrasser le "no bra", un mouvement qui ne cesse de gagner du terrain depuis plusieurs mois. Fendi, Etro, Alberta Ferretti ou encore Roberto Cavalli ont tous porté le soutien-gorge aux nues sur les podiums, tout comme de nombreuses maisons ont mis l'accent sur des tops façon nuisettes.

Tout ce qui brille...

Les couleurs ternes, ou neutres, sont rarement présentes dans les garde-robes estivales mais force est de constater que les maisons de mode s'accordent à vouloir mettre les teintes vibrantes, dynamiques, à l'honneur pour la saison prochaine. Le jaune était déjà omniprésent sur les podiums londoniens, c'est également le cas à Milan, comme vu chez Prada ou Max Mara. Mais les créateurs ont rajouté de la brillance, beaucoup de brillance, proposant un certain esprit festif qui manquait peut-être à Londres et à New York. Que la fête commence donc avec une pluie de cristaux au double défilé Fendi & Versace, des jeux de couleurs et des détails scintillants chez Alberta Ferretti et des sequins multicolores accompagnés de franges chez N°21.

Le tailleur se fait plus ample et plus coloré