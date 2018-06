Paille, rotin, osier : les sacs et paniers prennent un air champêtre cet été

Peu importe les looks que vous choisirez cet été, ils devront être associés avec l'accessoire incontournable de la saison : le sac ou panier en paille tressée, en osier, en bambou, en toile de jute, et même en rotin.

Révélés sur les podiums, chez les plus grandes maisons, les sacs version nature égaieront vos tenues et leur apporteront un esprit champêtre, parfaitement adapté aux vacances estivales.

Au milieu des sacs en plexiglas et des sacs en filet, qui feront également sensation cet été, se sont invités des sacs et paniers en paille tressée, également déclinés en osier, bambou, toile de jute ou encore rotin.

Tory Burch, Elie Saab, ou encore Loewe font partie des maisons qui ont proposé ces accessoires rétros, à la fois chics et bohèmes. La marque Kate Spade New York s'est quant à elle amusée à créer un sac en osier en forme de crocodile, tandis que Miu Miu a proposé des modèles bi-matières et colorés, et que Ion Fiz les a présentés au bras de mannequins masculins.

Des podiums à la rue

Résultat, les grandes enseignes de prêt-à-porter comme H&M, Mango, Zara, ou encore Asos, ont toutes surfé sur la tendance, permettant aux femme de se procurer les accessoires de la saison à des prix accessibles. Tout comme les matériaux utilisés sont nombreux, les formes proposées sont diverses et variées. Les marques proposent notamment de grands paniers, des cabas, des sacs à bandoulière tout en rondeurs, ou encore des versions rigides géométriques.

Les influenceuses, mannequins et autres icônes de mode se sont toutes mises au sac à main ou cabas en paille tressée, accessoirisant des tenues romantiques, hippie, et même casual. Le printemps à peine entamé, la blogueuse mode et femme d'affaires Chiara Ferragni posait déjà avec un modèle de ce type, bi-matière, dans une version ultra-chic et moderne. Emily Ratajkowski, Lais Ribeiro, et Bella Hadid se sont elles aussi laissé séduire par les sacs en paille, profitant des vacances avec ces indispensables de la saison.