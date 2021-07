On craque toutes pour le skort mais qu'est-ce que c'est, au fait ?

Déconfinement oblige, les femmes ont laissé leggings et joggings au placard pour se concentrer sur une mode un poil plus sophistiquée. Pas question pour autant de se jeter sur des pièces contraignantes, qui entravent voire étouffent. C'est une mode hybride, entre confort et élégance, qui semble convenir à cette période plus libre mais toujours incertaine. La preuve, le skort s'impose comme l'une des pièces stars de la saison. Mais, au fait, c'est quoi, un skort ?