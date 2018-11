Nineties, sportswear luxe et néon, parmi les tendances phare de l'année 2018

L'année 2018 a été marquée par le grand retour des vêtements amples, du fluo, du denim, et des hoodies, tout droit sortis des nineties, mais pas seulement.

D'après la rétrospective mode et luxe du moteur de recherches Lyst, intitulée Year in Fashion 2018, le sportswear luxe, le western, le plastique, le néon ou encore le développement durable, font partie des tendances mode les plus en vogue en 2018.

Moteur de recherches spécialisé dans la mode, Lyst a compilé et analysé pas moins de 100 millions de recherches, entre mots-clés, pages visitées, best-sellers, et mentions sur les réseaux sociaux, pour aboutir à cette rétrospective dédiée à l'année 2018.

En matière de tendances, les années 90 et 2000 ont fait fureur sur les podiums comme dans la rue. Le nombre de mots-clés liés à ces deux décennies a amplement augmenté au cours de l'année. C'est également le cas pour la tendance "Western Cow-boy" avec une hausse des recherches de bottes de cow-boy et de vestes à franges, ou la tendance "Néon", avec une augmentation de 120% des recherches dédiées aux teintes vibrantes et aux néons, avec notamment beaucoup de demandes concernant le rose et le vert fluo.

Alors que de nombreuses maisons de mode ont renoncé à la fourrure animale, voire au cuir, cette année, Lyst indique que le développement durable est également à l'honneur. Le moteur fait état d'une hausse de 47% des recherches liées aux mots-clés "cuir vegan" ou "coton organique", entre autres.

Le logo le plus puissant revient à... Supreme

Lyst s'est également intéressé aux logos les plus prisés dans le monde. Sans grande surprise, la box logo Supreme, marque connue pour ses collaborations avec les plus grandes maisons, remporte tous les suffrages. Une hausse de 1.000% des recherches est mentionnée, rien que ça.

Suivent deux logos de marques qui ont fait leur grand retour sur la scène mode cette année: Champion et Fila, puis des maisons comme Prada, Fendi, Gucci, Kappa, Versace, Louis Vuitton, ou encore Celine.

Les baskets moches ont toujours la cote

Qui aurait pensé que les "ugly sneakers", comprendre les baskets moches, feraient partie des articles privilégiés par le public? Et pourtant... Elles arrivent en tête du classement des best-sellers et nouveautés concocté par Lyst, qui a analysé le volume total de recherches et de demandes dans le monde entier. La préférence des internautes va aux "Fila Disruptor", aux "M2K Tekno" de Nike et bien-sûr aux "Triple S" de Balenciaga.

Les sacs banane se placent sur la deuxième marche du podium avec une hausse de 80% des recherches sur une année, devant les leggings, les manteaux matelassés en duvet et les claquettes. A noter, le short cycliste, qui devrait faire fureur en 2019, a vu ses ventes augmenter de 78% en un an.