New York Fashion Week: les fleurs règnent sur l'ultime journée

Les soirées estivales se font sexy et glamour chez Michael Kors, qui a choisi Gigi Hadid pour clôturer son show haut en couleurs. New York, le 12 septembre 2018. - © Courtesy of Michael Kors

Clap de fin pour la Fashion Week de New York, qui s'est achevée hier, mercredi 12 septembre, avec les défilés particulièrement attendus de Michael Kors, Calvin Luo, Marc Jacobs, ou encore Savage x Fenty by Rihanna. Sans surprise, les couleurs vitaminées, grandes stars de la saison et symboles d'optimisme, ont dominé les festivités, tout comme les fleurs, qui se sont imposées en nombre sur les podiums new-yorkais. Retour sur les défilés les plus marquants de cette ultime journée.

Marc Jacobs Chez Marc Jacobs, la fleur est omniprésente mais elle n'apparaît pas forcément en motifs ou broderies. Ce sont les modèles qui semblent s'être transformées en fleurs, avec des volumes parfaitement exploités et maîtrisés. Les silhouettes sont très féminines et sophistiquées, bien loin de l'esprit sportswear, décontracté, ressenti sur un grand nombre de défilés. Côté palette, le créateur mise, à quelques exceptions près, sur des teintes douces, plus printanières qu'estivales.

Calvin Luo Changement de décor et d'inspiration chez Calvin Luo, où les fleurs servent de décor romantique à une collection qui revisite des classiques du vestiaire féminin. Tout en sobriété, les silhouettes jouent sur l'asymétrie, le mouvement et les volumes. Dans un esprit eighties, les épaules sont marquées alors que les jupes et certaines robes s'habillent de plumes pour un effet rétro. Globalement, la collection oscille entre chic et casual, offrant des teintes très discrètes agrémentées ça et là de touches plus pétillantes de jaune.