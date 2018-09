Le Festival international du film de Venise s'est achevé, laissant derrière lui une multitude de looks chic et glamour, portés par les plus grandes icônes du cinéma et de la mode.

Cette nouvelle édition a été placée sous le signe de la couleur, des paillettes, et des robes sexy, souvent fendues ou décolletées, évoquant l'élégance à l'italienne.

Retour en images sur les plus belles tenues repérées sur le tapis rouge vénitien.