Mode masculine : trois tendances repérées sur les podiums milanais

La Fashion Week Homme de Milan s'est achevée, dessinant les premières tendances de la saison printemps-été 2019.

Cette saison encore, l'allure sportive s'impose sur les podiums milanais, mettant à l'honneur des silhouettes décontractées chic, mais aussi des tenues entièrement dédiées à l'univers du sport, comme chez Plein Sport, où le tennis est roi. Une tendance qui marque le retour de plusieurs pièces d'inspiration sportswear dans le vestiaire masculin.

Parkas et grosses doudounes

Les marques prennent des mesures radicales face aux changements climatiques, faisant de la parka et de la doudoune deux des pièces incontournables de la garde-robe de ces messieurs pour le printemps 2019. La maison Marni n'a pas hésité à présenter de longues vestes et grosses doudounes ornées d'imprimés inspirés de la nature, tout comme Ermenegildo Zegna et M1992, qui ont proposé les parkas parfaites pour affronter la pluie. De son côté, Dolce & Gabbana joue sur la longueur avec une grande cape type parka également pensée pour lutter contre les intempéries, recouverte d'un imprimé camo. Une chose est sûre, l'homme devra faire avec les vêtements d'extérieur techniques, tout droit sortis du vestiaire du sportif, la saison prochaine.

Des imprimés à profusion

Militaire, abstraits, fleuris, graphiques, géométriques ou inspirés de l'univers du manga ou de la BD : les imprimés seront partout l'été prochain, tout comme les logos, toujours d'actualité. La maison Fendi a proposé des rayures, des carreaux et son iconique "FF", Dsquared2 s'est laissé séduire par l'imprimé camo, Prada joue avec les fleurs, les paysages et les visages d'hommes et de femmes, et MSGM se distingue avec des motifs de fruits, des paysages, et surtout des mangas et dessins animés, dont "Jeanne et Serge". Du côté de Versace, ce sont les fleurs et les motifs animaliers qui dominent, alors que Dolce & Gabbana fait une nouvelle fois preuve d'excentricité, proposant des motifs de bouteilles, des fleurs XXL, ou encore des poissons en all-over.

Shorts et chaussettes longues

Autre tendance sur laquelle les marques s'accordent : la combinaison "short court & chaussettes longues". Une inspiration un brin rétro observée sur une large majorité de podiums milanais. Les hommes vont devoir s'y faire, il faudra dévoiler ses longues gambettes la saison prochaine, et accessoiriser ses slippers, ses sandales et ses mocassins avec des chaussettes qui montent jusqu'aux mollets. Ermenegildo Zegna, Versace, Plein Sport, MSGM, Billionaire, Prada, ou encore Fendi, ont tous succombé à la tendance.