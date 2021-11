Mode : les séries TV plus influentes que Zendaya et Dua Lipa en 2021 ?

A ce petit jeu, Zendaya et Dua Lipa ont largement contribué à dessiner les tendances mode de l'année, à une exception près. On ne l'a pas vu venir mais les plus grandes influenceuses mode de 2021 ne sont autres que… les séries télévisées, imbattables lorsqu'il s'agit de redorer le blason de pièces longtemps délaissées.

Kim Kardashian et Kylie Jenner vont avoir du mal à digérer la pilule et pourtant, la fiction a pour la première fois dépassé la réalité. Les personnalités les plus influentes au monde (celles qui cumulent le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux) pourraient se faire voler la vedette par de simples séries télévisées. Certains diront que le phénomène n'est pas nouveau (vous ne connaissez pas "Sex and the City" et "Gossip Girl" ?) mais ce serait oublier que ces deux dramas reposaient en partie sur la mode.

Il est aujourd'hui question de séries historiques, de drames policiers, de comédies dramatiques sur la sexualité, et même de thrillers, qui ont eu un impact direct et majeur sur le dressing des hommes et des femmes tout au long de l'année.

La série coréenne, plus gros démarrage de Netflix, est la dernière en date à avoir bousculé les tendances mode.

Le thriller a relancé le survêtement d'inspiration rétro, pièce star pendant les confinements successifs, qui avait longtemps été reléguée au fond de l'armoire.

Les recherches mondiales pour cette catégorie de vêtements ont augmenté de 97% après le lancement de la série, tout comme les baskets blanches sans lacets (+145%), les combinaisons de travail rouges (+62%) et les T-shirts blancs pourvus d'un numéro (+35%), pièces emblématiques de la série psychologique, comme le révèle la plateforme Lyst dans son dernier rapport. Notons que les baskets type slip-on Vans que l'on voit à l'écran sont également les plus plébiscitées depuis la diffusion des épisodes, témoignant d'un engouement certain du public pour les vêtements des protagonistes principaux.