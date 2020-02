Mode à Milan: cinq tendances à retenir

Qualité et savoir-faire, élégance sartoriale sophistiquée.

Chez Prada comme chez Fendi ou Versace, il est masculin mais ceinturé. Chez Missoni il est ample et à motif géométrique. Chez Ermanno Scervino, il est rehaussé de fil d'or. D'autres modèles pullulaient sur les podiums: cape, duffel-coat, poncho. Une seule règle: qu'ils soient longs .

Chez Bottega Veneta, les franges quasiment tentaculaires d'un grand manteau spectaculaire traînaient par terre ou se trouvaient appliquées en bas d'une longue robe. On les a vues chez Jil Sander, Armani, Fendi, Ermanno Scervino, Alberta Ferretti.

Le look officier

Durant cette saison les créateurs ont souvent raconté vouloir incarner à travers leur collection des femmes fortes. On a donc beaucoup vu de looks officiers: chez Fendi avec des robes ou des combinaisons en cuir motard, chez Versace avec des manteaux officiers et le petit chapeau qui l'accompagne, chez Armani avec de petits vestons agrémentés d'épaulettes militaires.