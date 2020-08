Manteaux, carreaux et accessoires XXL : que porterez-vous à la rentrée ?

Entre le confinement et la saison estivale, l’heure n’était pas vraiment aux tendances en matière de mode. Mais à l’approche de la rentrée, il est grand temps de réorganiser sa garde-robe et de se mettre au parfum pour dégainer au plus vite les pièces les plus désirables de la saison. Des manteaux aux accessoires en passant par les imprimés et les couleurs, voici les "must-have" de l’automne-hiver 2020.

Place aux carreaux Côté imprimés, le carreau sera la star de la saison automne-hiver et se présentera sous différentes formes pour convenir au plus grand nombre : version mini pour un style classique et élégant, maxi pour un esprit plus audacieux, ultra colorée pour un look fantaisiste ou totalement déstructurée. A vous de choisir entre quelques touches ou un total look pour vous différencier et adapter l’imprimé star à votre personnalité. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémence Vieira (@clemencevieira) le 3 Mai 2020 à 11 :56 PDT

Les manteaux prennent de la longueur Exit le sportswear, qui a donné le ton des tendances ces dernières saisons, les manteaux retrouvent des coupes classiques, droites et longues cet hiver. Très couvrants, ils servent de protection en enveloppant celles qui les portent tout en se révélant élégants. Si certaines l’apprécieront dans sa version la plus classique (unie, en laine, dans des couleurs automnales), d’autres préféreront des déclinaisons plus audacieuses avec un travail sur les cols, les manches et les motifs. On trouve également des modèles asymétriques mais toujours basés sur une certaine longueur ou ceinturés pour mettre la taille en valeur. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ophélie (@theaugustlion) le 12 Nov. 2019 à 10 :04 PST

La folie des franges On les voit le plus souvent dès l’arrivée des beaux jours à l’occasion des festivals les plus courus de la planète comme Coachella. Mais cette année, c’est bien en hiver que les franges seront partout. Vestes, jupes, robes, pantalons et accessoires : il sera très difficile de composer sans les franges cette saison, pour le plus grand bonheur des cow-girls dans l’âme. Attention toutefois à ne pas en abuser et à les porter en touches pour éviter l’effet de surcharge. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par • Solene (@le_dressing_de_solene) le 5 Déc. 2019 à 11 :34 PST

Le règne du rouge Après le jaune et le rose cet été, il faudra composer avec du rouge dès la rentrée pour une garde-robe au top des tendances. Symbole de passion, la couleur réveillera votre tenue quel que soit votre style, en total look, par touches ou via une série d’accessoires. Quasiment toutes les marques en ont glissé sur leur podium à l’occasion des défilés automne-hiver 2021 et on commence également à voir du rouge s’immiscer dans les rayons des plus grandes enseignes. La saison semble bel et bien être celle de toutes les audaces.