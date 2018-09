Make-up: une fashion week milanaise très en beauté

Chez Alberta Ferretti, le style demeure doux et féminin. Le maquillage radieux s'articule autour d'un blush pêche , d'un teint hâlé et d'un brushing lustré . Une bouche nude permet d'assagir le résultat.

Jil Sander a préféré un style légèrement moins lisse avec des mèches sauvages , un teint mat et un fard métallique estompé, placé sur la paupière mobile.

Annakiki

Les lunettes décalées sont les principaux accessoires du défilé Annakiki. Elles sont parfaitement assorties d'une coiffure simple et décontractée et d'une bouche naturelle. Seul le teint, hydraté et satiné à souhait, évoque un quelconque maquillage.