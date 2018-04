Lunettes : les tendances du moment

Vous souhaitez exprimer votre personnalité unique grâce à vos lunettes ? La tendance 2018 vous donnera certainement satisfaction

Entre papillons, aviateurs, montures fines ou épaisses, acétate glossy ou écaille intello, vous n'aurez aucune difficulté à faire des lunettes un véritable accessoire de mode. En effet, sur les podiums des dernières fashionweeks, le "eyewear" occupait une place de choix.

Reconduction des valeurs sûres

Les lunettes pilote, lancés par Ray-Ban, sont des modèles désormais cultes. Ils sont aujourd'hui proposés par de nombreuses marques et se déclinent également dans de nombreuses teintes. Autre valeur sûre, les lunettes de soleil Wayfarer. Elles sont le parfait exemple d'accessoires indémodables que vous pouvez vous permettre de porter et de re-porter chaque fois que les beaux jours reviennent.

Les montures rétro de taille XXL ou de forme papillon

Elles sont devenues des basiques au rayon solaire. Des modèles pour séduire! Jouez avec le mystère et renouez avec le style des starlettes de cinéma de la grande époque hollywoodienne. Et ça tombe bien, les marques puisent aujourd'hui dans leurs archives pour ressortir des modèles dits "vintage" avec des montures en forme de papillon, d’œil de chat ou de mouche. Parfois ornementées de bijoux ou de strass, effet glamour et red carpet garanti!

Les lunettes de vue anti-lumière bleue

Plus besoin d'être myope ou astigmate pour porter des lunettes de vue car la grande tendance de la saison, ce sont les lunettes anti-lumière bleue. Le principe est simple: nous protéger de la forte lumière que dégagent, sans qu'on s'en rende vraiment compte, nos multiples écrans. L'avantage, c'est qu'en plus de nous éviter les maux de tête, ces lunettes collent aux tendances de la saison.

Les accents orangé ou doré pour des lunettes tortoises

Les lunettes tortoises sont tendance depuis bien longtemps. Dorénavant, on les aime avec des accents orangé et doré. Ces dernières permettent d'illuminer le visage en un rien de temps. Ça donne un look plus heureux que des accents plus grisâtres. Vous pouvez aussi mélanger le tout avec du rose gold sur les branches.

Les colorées

La grande nouveauté des dernières saisons et de celle-ci est la couleur! Les lunettes colorées sont plus passe-partout qu'on ne le croit et elles ajoutent beaucoup de punch à vos looks. Avec ces lunettes, on peut également oser les motifs, le rayé ou les imprimés, ainsi que les combinaisons: par exemple plus d'une couleur, ou encore un mélange de métal et de plastique dans la même monture.

Formes et décors audacieux

Formes géométriques et mélanges séduisants d'effets visuels permettent d'incarner un style de vie jeune, sexy et glamour. Les décors scintillants et audacieux sont incorporés sur les acétates ou les métaux. Si la forme oeil de chat reste toujours d'actualité, les montures s'agrandissent ou s'épaississent notamment aux niveau des sourcils. Design sobre, frais et élégant pour plusieurs collections 2018, où l'acétate lustré donne une belle impression de transparence!

Des modèles extravagants pour sortir

Si vous voulez qu'on vous remarque, à vous les lunettes aux lignes oversize, épaisses et parfois excentriques. A vous surtout les montures dorées, fortement présentes dans les collections de 2018. Le soir, vous pouvez aussi vous permettre de jouer sur un registre plus girly. C'est l'occasion ou jamais d'oser des montures en acétate translucide aux couleurs chamallow, ou des formes carrément décalées comme les lunettes aux verres asymétriques.

Bien sûr, avant de se poser la question du shopping et des tendances, il faut déjà songer à choisir un modèle qui soit parfaitement adapté à ses goûts, à son visage et à sa morphologie.