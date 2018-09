London Fashion Week : un premier week-end entre chic, sensualité et extravagance

Après New York, place à la Fashion Week de Londres. Pour ce premier week-end dédié à la mode, les regards étaient tournés vers les défilés de Nicopanda, Alexa Chung, JW Anderson, Julien Mcdonald ou encore Victoria Beckham, qui célébrait le 10e anniversaire de sa marque.

Dans la capitale britannique, les inspirations sont multiples et donnent lieu à des collections tour à tour chic, décontractées, ultra sensuelles, voire sexy ou encore totalement loufoques.

Pour son premier défilé à Londres, célébrant le 10e anniversaire de sa marque, Victoria Beckham est restée fidèle au style qui a fait sa renommée. Les silhouettes sont ultra chic et classiques, un brin décontractées, et se parent ça et là de détails subtils plus audacieux, que ce soit en matière de couleurs ou de coupes.

Avec Burberry, programmé ce lundi 17 septembre, le show de Victoria Beckham était l'un des plus attendus de cette semaine de la mode londonienne.

Retour en images sur les défilés les plus marquants de ce premier week-end de Fashion Week de Londres.