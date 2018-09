London Fashion Week: la féminité sous toutes ses formes

La Fashion Week de Londres s'est poursuivie avec les défilés printemps-été 2019 de Burberry, le tout premier de Riccardo Tisci, d'Erdem, d'Emilia Wickstead, de Roksanda, ou encore de Christopher Kane.

La féminité, tour à tour romantique, sensuelle, sexy, sophistiquée ou punk rock, était au cœur de cette nouvelle journée de défilés, qui faisait également la part belle à la couleur et aux motifs et tissus délicats.

La styliste basée à Londres Roksanda a dévoilé sa nouvelle collection dans la matinée, présentant des silhouettes délicates dans des teintes majoritairement sobres, avec ça et là quelques touches plus colorées. D'une façon générale, les robes prennent de la longueur et se parent de motifs abstraits insufflant un vent de romantisme sur la collection.

Chez Christopher Kane, la palette oscille entre couleurs sombres et teintes vives, marquant plus la sensualité que les nuances vibrantes de l'été. La dentelle, les strass et les jeux de transparence et de proportion sont légion, tout comme les messages qui apparaissent sur de nombreuses pièces, dont "Sex in Nature", récurrent.