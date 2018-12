"Living Coral": le catwalk est déjà passé au corail

C'est désormais officiel: le corail, couleur Pantone de l'année 2019, sera omniprésent l'an prochain. Mais comme toujours, le catwalk avait pris une longueur d'avance.

Le corail n'a pas manqué de colorer les défilés printemps-été 2019. La teinte se prête effectivement très bien aux styles estivaux épurés.

La nuance peut tour à tour se montrer enjouée et très glamour, comme chez Brandon Maxwell à New York, où elle ravive un ensemble mailles, pantalon évasé et chemisier fendu doté d'une traîne spectaculaire.



Elisabetta Franchi a utilisé le coloris sur des manteaux et des jupes de tulle oversize. Peter Pilotto a choisi de la ponctuer d'un peu d'argenté pour moderniser le tailleur en détournant un foulard en guise de chemisier. Roksanda combine le corail à une teinte rosée et à du moutarde sur une robe fluide. Prada ose la veste corail imposante à Milan.

Les tendances du catwalk étant suivies par tout le secteur, cette teinte survitaminée colorera les boutiques ces prochains mois. Exit, le rose millenial: en 2019, le corail sera roi.