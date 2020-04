Les tongs à talons, parmi les chaussures stars de l'été 2020

Vous avez débuté le confinement en sneakers et bottes de pluie ? Bonne nouvelle, vous pouvez soigneusement les ranger dans votre dressing et les troquer contre vos plus belles chaussures estivales. En deux mois, les températures ont grimpé et le soleil se fait de plus en plus présent, annonçant clairement l'été.

La plateforme de recherche Stylight s'est intéressée aux tendances chaussures de la saison à travers l'analyse des comportements d'achat de ses 12 millions d'utilisateurs mensuels en mars 2020 en comparaison avec ceux de mars 2019 sur stylight.de, tout en s'appuyant sur les tendances des dernières Fashion Weeks et des street styles, ainsi que sur des données Instagram.