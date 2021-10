Les technologies au service d'une mode plus durable (et futuriste)

Imaginez un futur où l'on pourrait imprimer en 3D nos propres vêtements, où l'on pourrait transformer le gaz à effet de serre en sacs à main. Ce n'est pas de la science-fiction. L'industrie de la mode fait aujourd'hui équipe avec des spécialistes de la technologie pour dessiner les contours de la garde-robe du futur, plus fonctionnelle et plus verte.