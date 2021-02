Les sneakers, les nouvelles meilleures amies de la femme

Les sneakers sont de plus en plus populaires auprès de la gent féminine. - © yacobchuk/Getty Images

Pas moins de 250.000 paires de Jordan pour femmes ont été commercialisées dans le monde sur StockX au cours de l'année 2020. De quoi donner le vertige à tout stiletto qui se respecte. Et il s'agit là de chiffres qui ne concernent qu'une seule marque, Jordan Brand, car les ventes mondiales de sneakers féminines ont plus que doublé sur la plateforme de revente entre 2019 et 2020, témoignant de l'engouement de ces dames pour des chaussures qui font plus que jamais l'unanimité. Le Covid-19 a fini d'achever le tailleur-pantalon et les stilettos avec le télétravail et la mode cocooning. En plus des bas coûts et pénuries organisées (la recette à succès pour une paire de baskets), il n'en fallait pas plus pour que les sneakers envahissent les gardes-robes.

Les femmes converties au confort des baskets "Cela ne durera pas." C'est ce que beaucoup ont dit - tout du moins pensé - lorsque les ventes de sneakers ont commencé à décoller ces dernières années. Mais il est aujourd'hui difficile de savoir où s'arrêtera cette tendance des sneakers, devenue un véritable phénomène de société. Il faut dire que les confinements successifs et la généralisation du télétravail ont davantage accentué l'engouement des hommes… mais aussi des femmes pour la basket. C'est à l'occasion de son cinquième anniversaire que la plateforme de revente spécialisée StockX révèle ces chiffres vertigineux. On apprend notamment que les transactions des sneakers pour femmes ont été multipliées par 1.500 entre 2016 et 2020. Et si les sneakers pour hommes se vendent actuellement toujours plus, la croissance pour les baskets féminines est beaucoup plus rapide. Lire aussi : Le nouveau design des Yeezy a fuité sur la toile et ne fait pas l’unanimité Autre chiffre parlant, le site vend actuellement le même nombre de modèles féminins toutes les quatre heures que pendant l'ensemble de l'année 2016. Sans surprise, Jordan fait l'unanimité auprès des femmes, tout comme pour ces messieurs. En 2020, en tête des ventes des rayons féminins, on retrouve la Jordan 1 Retro High Satin Snake Chicago, la Jordan 1 Mid SE Multi-Color, la Jordan 1 Retro High Lucky Green ou encore la Jordan 1 Mid Alternate Swooshes Red Yellow.