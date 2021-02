Les séries TV, ces nouvelles influenceuses mode

Les héros et héroïnes de vos séries favorites semblent être depuis quelques mois vos principales sources d'inspiration en matière de mode. Un phénomène qui prend de l'ampleur jusqu'à faire d'Arsène Lupin, ou tout du moins d'Assane Diop (Omar Sy), son plus fervent admirateur, un influenceur mode. "Ce que je retiens de l'Épisode 5 de Lupin : Omar a des Air Jordan 1 Yellow", "Lupin's Air Jordans are fresh !" ("Les Air Jordans de Lupin sont top !") ou encore "A melhor parte de lupin são os Air Jordan que ele usa" ("La meilleure partie de Lupin, c'est les Air Jordan qu'il porte")… Voici les commentaires postés sur les réseaux sociaux dès la sortie de la série, le 8 janvier dernier. Si Lupin a été encensé aux quatre coins du monde, la série a également largement influencé vos recherches de sneakers ces trois dernières semaines. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une série influence les tendances mode, on se souvient de l'effet Prince de Bel-Air ou encore des tenues extravagantes d'Emily in Paris.

"Arsène Lupin" prescripteur de tendances ! Stylight fait état d'une hausse de 460% des clics pour les Nike Air Jordan sur ses plateformes internationales seulement 10 jours après le coup d'envoi de la série. De quoi faire pâlir certaines campagnes de mode, voire certaines influenceuses. On pourrait considérer que le fait qu'Omar Sy porte des sneakers, à savoir les chaussures les plus en vue depuis plusieurs années, qui plus est d'une marque plébiscitée aux quatre coins du monde, joue considérablement en faveur de cet engouement sans précédent. Lire aussi : Tous fans du look vintage de Beth Harmon, la prodige des échecs ! Mais l'emballement suscité par les vêtements et accessoires d'autres séries, retraçant parfois les aventures de personnages des siècles derniers, semble prouver que ces programmes TV parviennent d'une manière ou d'une autre à influencer vos choix. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcela Said (@marcelasaid)

"Emily in Paris" et "Le Jeu de la dame" ont boosté les ventes Les internautes ont d'ailleurs montré un grand intérêt pour les looks vintage de l'héroïne de la série "Le Jeu de la dame", interprétée par Anya Taylor-Joy. Non content d'avoir fait grimper de 125% les ventes de jeux d'échecs aux États-Unis dans les semaines qui ont suivi son lancement, le drame adapté du roman éponyme de Walter Tevis a aussi eu un impact sur votre envie de porter un manteau à carreaux (+383% des clics), un manteau blanc en laine (+131%) ou un pull à col roulé (+57%). Même constat avec la série "Emily in Paris", ultra fashion pour le coup, dont les bérets, bobs et autres vêtements et accessoires ont fait l'unanimité dans le monde entier. Plus surprenant, la romance historique "La Chronique des Bridgerton" a sonné le retour du "regencycore", le style Régence anglaise, qui renvoie pourtant… au XIXe siècle. Un sacré bond dans le temps qui joue forcément sur l'esprit de votre garde-robe, à moins d'être une fervente adepte du corset. Car c'est bel et bien ce sous-vêtement, pourtant considéré comme contraignant, qui fait aujourd'hui son grand retour, au même titre que les gants en dentelle, grâce à la série diffusée sur Netflix. Les recherches pour ces articles ont bondi de 91% et de 744% respectivement ces derniers mois.