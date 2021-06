Les sandales méduses, une icône qui divise

De New York à Saint-Malo en passant par Los Angeles, les sandales méduses font l'unanimité aux pieds des petits comme des grands en cette fin de printemps. La sandale en plastique Méduse, qui a marqué des générations d'enfants, fête ses 75 ans et reste fabriquée en France, d'où elle s'exporte avec succès à l'étranger.

On a beaucoup parlé des claquettes et des Crocs comme des chaussures de l'été 2021, séduisant plus par leur confort que par leur esthétique raffinée (ou pas). Il faut dire que depuis un certain temps, les vêtements et accessoires jadis considérés comme "moches" semblent prendre leur revanche et conquérir le cœur des fashion addicts les plus pointu(e)s.

Que personne ne se méprenne mais dans la même veine, on nous signale dans l'oreillette le retour des sandales méduses qui selon nous, n'ont jamais réellement fait leurs adieux aux pieds en quête de confort durant la période estivale.

Il y a les "pour", les "contre" et ceux qui ne savaient pas jusqu'alors que ces chaussures existaient. Résultat, quand on signale la chose, on fait face à des "Oh !", "C'est trop moche !", "Horrible !" qui reflètent la division que peuvent provoquer ces sandales pourtant septuagénaires puisque la vraie Méduse fête ses 75 ans.