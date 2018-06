Les imprimés, les crop tops et les sacs tissés parmi les essentiels mode de l'été

A quelques jours des premiers départs en vacances, Pinterest lève le voile sur les pièces mode qui génèrent le plus d'idées et d'intérêt sur sa plateforme de recherches visuelles.

L'occasion de découvrir les essentiels à glisser dans sa valise pour parader avec style sur la plage tout au long de l'été.

D'une façon générale, les imprimés et les couleurs vives auront la cote cet été, offrant un peu de gaieté aux looks de plage. C'est notamment le cas des imprimés batik, à l'effet légèrement délavé, qui affichent la plus forte hausse des enregistrements d'idées en un an sur le réseau social (+406%). Suivent les imprimés tropicaux, toujours très appréciés pendant les vacances (+182%).

Alors que Pantone a fait de la tonalité "Ultra Violet" la couleur de l'année 2018, c'est une teinte plus vitaminée qui devrait faire sensation cette saison: l'orange fera l'unanimité en vacances, que ce soit en matière de prêt-à-porter ou d'accessoires (+190%).

Quelle pièce se révélera incontournable cette saison ? Sans surprise, les crop tops seront de sortie tout au long de l'été (+50% des enregistrements d'idées en un an), tout comme les combinaisons en lin, légères et confortables (+53%).

Chaussures plates et paniers de plage

En matière d'accessoires, les tendances amorcées au printemps devraient se poursuivre durant la saison estivale. Vus et revus sur les podiums puis au bras de nombreuses icônes de mode, les sacs à main tissés, qu'ils soient en paille, en rotin, en bambou, en osier ou en toile de jute, se présentent comme l'accessoire incontournable de l'été (+573%).

Du côté des chaussures, chacune devra composer avec des sandales à bout carré, un brin rétro (+110%), des sandales plates (+44%) et bien évidemment les incontournables mules espadrilles (+67%), qui accompagnent les femmes depuis plusieurs années déjà.