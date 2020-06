Les imprimés animaliers font leur grand retour pour l'été

Tout comme le tie & dye et les couleurs vibrantes, les imprimés animaliers s'inviteront dans votre garde-robe tout au long de la saison estivale. Les motifs zébrés ont tout particulièrement la cote cette année mais les imprimés panthère, léopard et serpent ajouteront également ce petit "je-ne-sais-quoi" qui transformera totalement votre look à la plage comme pour vos sorties les plus glamour. Voici 5 icônes de la mode qui ont déjà adopté la tendance.

Kendall Jenner La top américaine a adopté l'imprimé zèbre, comme un grand nombre d'influenceuses et d'icônes de la mode. Le temps d'une soirée, Kendall Jenner a opté pour un motif revisité en violet sur fond blanc qui se décline sur un pantalon et un top court à lacets. Plus audacieuse que jamais, la star des podiums a choisi d'associer cette tenue à un chapeau décoré d'un imprimé vache et d'un sac à franges. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 6 Mars 2020 à 10 :16 PST

Jasmine Tookes Le mannequin américain nous prouve qu'on peut être chic en imprimé serpent. La jeune femme a associé un débardeur minimaliste noir à une jupe longue imprimé serpent. Une tenue à la fois féminine et élégante, qu'elle accessoirise simplement avec quelques bijoux couleur or, des lunettes pourvues d'une monture dorée et une pochette XXL dans une teinte naturelle. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jasmine Tookes (@jastookes) le 31 Janv. 2020 à 1 :47 PST

Kaia Gerber La top en vogue propose une autre version de l'imprimé animalier en le déclinant sur un bikini pour être stylée tout en profitant du soleil de Los Angeles. Une tendance forte puisque les imprimés animaliers s'imposeront également sur la plage cet été, comme le montrent les nouvelles collections swimwear. Côté forme, Kaia Gerber mise sur un triangle et un bas échancré noué à l'aide de liens. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 11 Avril 2020 à 6 :36 PDT

Kim Kardashian La star de téléréalité reconvertie en femme d'affaires s'est laissé séduire par l'imprimé serpent pendant le confinement. La brune aux 173 millions de followers sur Instagram porte plus précisément un pantalon imprimé serpent, qu'elle associe à un simple maillot de bain. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 23 Mai 2020 à 2 :23 PDT