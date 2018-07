Les fruits, imprimés stars de l'été

Citrons, fraises, cerises, ou ananas: la saison estivale sera acidulée et vitaminée.

Exit les fleurs, ou presque: ce sont les fruits qui recouvriront vos tenues tout au long de vacances. De quoi apporter une touche de pep à vos looks de plage et de soirée. Inspirez-vous de Chiara Ferragni, Alessandra Ambrosio et Nicky Hilton pour porter les imprimés fruits avec style.

En total look comme Nicky Hilton

La styliste et mannequin américaine Nicky Hilton, qui n'est autre que la sœur de Paris, s'est laissée séduire par l'imprimé fruit, montrant sa préférence pour les cerises. Et on peut dire que la trentenaire ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il est question de vitamines puisqu'elle associe une robe estivale mi-longue recouverte de cerises à une pochette également parsemée des mêmes motifs. Le tout associé à des espadrilles à plateformes pour le côté décontracté chic. A noter que la blonde longiligne a été aperçue à plusieurs reprises avec cette robe-cerises, l'associant également à une veste en denim et un sac tressé.

Version naïade comme Alessandra Ambrosio

Toujours à la pointe des tendances, la top modèle brésilienne Alessandra Ambrosio a elle aussi adopté l'imprimé fruit avec entrain. Toutefois, l'ex-Ange Victoria's Secret privilégie un motif XXL plutôt qu'une multitude de fruits et montre son attachement à la fraise. La brune sexy a dévoilé ses courbes de rêve dans un maillot de bain une pièce - autre tendance de la saison - orné d'une imposante fraise, entre sensualité et gourmandise. De quoi faire le plein de vitamines avant d'aborder la rentrée.

En mode décontracté comme Chiara Ferragni

Qui a dit que l'imprimé cerises ne pouvait pas se marier à une tenue 100% sportswear ? Pas l'influenceuse et femme d'affaires Chiara Ferragni, qui est parvenue à associer les deux avec brio. L'Italienne a opté pour un sweat à capuche et un short entièrement recouverts de cerises, offrant une touche très féminine à l'ensemble. Le tout souligné par une mise en beauté très travaillée et un vernis à ongles rouge, en rappel du motif. Preuve que la jeune femme maîtrise à la perfection ses classiques et les tendances du moment.