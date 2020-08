A l'approche de la rentrée, Paris Modes Insider décrypte les nouvelles tendances de la saison automne-hiver 2020/21 vues sur les podiums de New York, Londres, Milan et Paris en début d'année.

Les franges seront de la partie et s'imposeront sur toutes les pièces de la garde-robe féminine, fines ou plus larges et même dotées de broderies, de perles et de strass.