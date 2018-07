Les fashionistas se prennent de passion pour le football

A l'occasion de la Coupe du Monde, la fièvre du football a gagné le monde entier et les adeptes de mode se prennent au jeu.

Les femmes en particulier semblent faire des choix inspirés du ballon rond, selon les données fournies par Lyst, le moteur de recherche spécialisé dans la mode.

L'entreprise observe une augmentation de 107% d'un mois sur l'autre des recherches comportant les mots football et soccer. D'une année sur l'autre, l'augmentation est de 340%.

Les recherches féminines comportant les mots football et soccer ont augmenté de 210% entre mai et juin 2018 et de 520% par rapport à 2017.

Les amateurs de mode et de ballon rond n'ont que l'embarras du choix dans le domaine vestimentaire puisque la tendance sportive a investi les catwalks. De grands noms tels que Versace revisitent la tenue de footballeur. L'écharpe de supporter a même fait une apparition à la Fashion Week milanaise cette année. Les créateurs Virgil Abloh et Kim Jones se sont également prêtés au jeu via des collaborations avec l'équipementier Nike.