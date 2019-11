Les bottes font leur grand retour cet hiver

Habituée des podiums, la top américaine Karlie Kloss porte les bottes comme les grandes maisons les ont essentiellement présentées sur les podiums, à savoir avec une robe assez longue pour ne laisser entrevoir aucun centimètre de peau pour un look très chic et citadin . La belle a opté pour un total look noir, qui accentue l'esprit raffiné de sa tenue.

L'influenceuse et femme d'affaires italienne prend le contre-pied de la tendance actuelle et combine des bottes hautes à talons avec une mini-jupe . Les chaussures à bout pointu se déclinent dans une matière ultra-brillante noire, style rétro, en parfaite adéquation avec sa mini-jupe, qui est toutefois ornée d'une bande fourrée de couleur rose. Une tenue complète issue de sa propre collection de vêtements.

Contre toute attente, la star de télé-réalité reconvertie en femme d'affaires Kylie Jenner n'a pas associé l'une de ses nombreuses robes moulantes avec des bottes hautes. La jeune femme tente un look business alors qu'elle prend la pose à bord d'un jet privé avec Kris Jenner, composé d'un simple pantalon noir et de bottes à bout carré . Le tout surmonté d'une longue veste en cuir noir. Une tenue qui lui va à merveille.

Bohème chic comme Olivia Palermo

C'est sans aucun doute le style qui la caractérise le mieux. Lors d'une soirée à New York, la styliste a misé sur une jupe plissée, un haut noir et une veste assortie simplement portée sur les épaules, accessoirisés avec une paire de bottes à talons que l'on aperçoit à peine. Un look parfait pour l'hiver, que les plus grandes maisons ont mis en lumière sur les podiums.