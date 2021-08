Les bottes de pluie se métamorphosent en ugly shoes pour la rentrée

Elles ont accompagné certains aoûtiens malchanceux cette année mais c'est bel et bien à la rentrée que les bottes de pluie vont s'imposer comme les chaussures à avoir dans son dressing. On ne parle pas toutefois de la jolie botte de pluie, bleu nuit ou jaune, éventuellement à rayures, pour les fins connaisseurs, mais de celle qui arrive juste à la cheville, informe de préférence, dans la tendance - qui persiste et signe - de la ugly shoe.

La botte en caoutchouc basse et informe érigée en icône de mode

La botte de pluie n'était déjà pas considérée comme la chaussure la plus glamour de la garde-robe mais certains créateurs ont relevé un défi de taille : la rendre encore plus moche. On exagère à peine car ces chaussures en caoutchouc, qui font d'ordinaire le bonheur des petits plus que des grands, semblent embrasser (elles aussi) la tendance du moche, et plus précisément des ugly shoes. Lire aussi : La nouvelle horreur de l’été : les Crocs à talons aiguilles ! Résultat, la rentrée sera placée sous le signe des bottes de pluie basses, qui montent jusqu'à la cheville (autrement dit, qui ne servent pas à protéger de la pluie), comme nous l'apprend la plateforme de recherche mondiale de mode Stylight.

La très chic Bottega Veneta propose un modèle "Schtroumpf"

Les bottes Puddle de Bottega Veneta, ça vous parle ? Il s'agit de bottines moulées d'une seule pièce qui semblent tout droit sorties d'un dessin animé avec des petites créatures bleues imaginées par un certain Peyo. Elles se déclinent dans une multitude de couleurs allant du vert au jaune fluo en passant par un rose particulièrement voyant. Eh bien c'est exactement le type de bottes de pluie dont raffolent actuellement les consommateurs aux quatre coins du globe. Stylight fait savoir que les clics concernant ces modèles ont augmenté de 128% cette année, témoignant d'un engouement certain qui n'a aucune raison de s'essouffler à la rentrée.

Combat boots, kitten heel boots et bottes métallisées disco

2 images Les combat boots, l'une des tendances de la rentrée. © Ian Ross Pettigrew