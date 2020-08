Les bijoux bling-bling font leur grand retour.

D'après le dernier rapport du moteur de recherche dédié à la mode Lyst , les recherches pour les colliers en or oversize ont explosé de 113% au cours des 12 derniers mois, signant le grand retour des pièces bling bling.

L'or et l'oversize ont la cote

Pour ce rapport, Lyst a analysé les comportements de plus de 9 millions de consommateurs qui ont réalisé des recherches et acheté en ligne auprès de 12.000 marques et revendeurs au cours des 12 derniers mois.

Verdict ? Les bijoux passe-partout ne semblent plus au goût du jour, au profit de pièces plus imposantes, brillantes, voire fantaisie.

Le moteur de recherche révèle que 68% des consommateurs de bijoux ont recherché des pièces en or en 2020. Outre les colliers oversize, particulièrement appréciés lorsqu'ils se déclinent dans le matériau le plus précieux, les boucles d'oreilles créoles en or semblent également faire l'unanimité avec des recherches en hausse de 51% sur une année.

D'une façon plus générale, les bijoux oversize ou superposés - qui se voient de loin, en somme - attisent la curiosité des internautes, tout comme les pièces audacieuses type bijoux à grosses mailles ou pendentifs en cristal dont les requêtes ont augmenté de 225% en un an.