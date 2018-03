Les baskets tendance pour le printemps 2018

Classiques, féminines ou futuristes, les baskets sont toujours à la première place du podium. Revisitées à l'infini et toujours aussi trendy, elles prennent toutes les allures possibles et suivent toutes les tendances actuelles.

Et puis, il faut reconnaître que ces chaussures s'associent avec beaucoup de tenues, des plus simples aux plus pointues. Alors, si vous êtes adeptes du look casual chic, la tendance baskets version ville est pour vous.

Comment les porter ?

La basket compensée se porte plutôt discrète, noire ou blanche. La basket imprimée ou colorée se porte elle, à plat, et par exemple pour donner du peps à un total look noir. En somme, on choisit entre basket compensée ou basket colorée, imprimée, les deux à la fois et on risque le fashion faux pas. Si vous optez pour un look sporty-chic, twistez vos baskets avec une robe de soirée, un tailleur aux couleurs douces ou une robe courte en dentelle. Pour un look casual, voici la combinaison idéale : sneakers + short en jean + t-shirt à message !

La basket blanche, incontournable

Avec le grand retour de la Stan Smith d'Adidas, les sneakers immaculés sont devenus hautement désirables. Grâce à leur sobriété et leur minimalisme, elles sont faciles à porter et s'accordent à tous nos looks, même les plus pointus.

Les baskets roses, ça cartonne !

Vous en avez marre des baskets blanches ? Pas de panique ! La nouvelle tendance va vous réconcilier avec les sneakers. Cette saison, le rose est le nouveau blanc. On s'amuse des coloris et on retombe en enfance avec des chaussures rose poudré, fuchsia ou carrément bonbon. Toutes les marques s'y mettent, pour notre plus grand bonheur.

Les baskets en velours, dans l'air du temps

Cette saison encore, le velours sera partout. C'est la matière principale des tendances mode automne-hiver. Le velours, on le retrouve sur les robes, sur les sacs et sur les chaussures. Les baskets ne sont pas en reste. Elles se parent de velours bordeaux ou bleu marine.

Les ornements, c'est chic

Strass, paillettes, perles et autres broderies. Les détails affluent sur les baskets et les parent de mille et un ornements. La grande tendance de la saison, ce sont les perles, à porter absolument partout. Et pourquoi pas sur nos pieds ? Par contre, on évite de multiplier les ornements si on en porte déjà sur notre robe longue ou notre jean.

Baskets tendance, les tons irisés

Dorées ou argentées, qu'on se le dise : les baskets de la saison seront irisées ou lamées. A vos pieds, tout ce qui brille ! Montantes ou basses, à lacets ou à scratch, qu'importe le modèle tant qu'on le voit dans la nuit. Vous pouvez les porter avec un jean vintage ou une jupe en cuir ou en velours. La touche classy de votre tenue, ce sont vos baskets !

Ni lacets ni scratchs

Quand on n'aime ni les lacets, ni les scratchs, il existe une solution : les slip-on ! Popularisées par la marque Vans, elles sont à la pointe des tendances depuis l'an dernier. À la fois très urbaines et faciles à enfiler, elles quittent les petons des skateuses américaines pour s'installer sur ceux des modeuses.