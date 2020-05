Les 3 pièces qu'il faut avoir dans son dressing cet été

Exit joggings et pièces homewear, le déconfinement sonne l'heure du retour dans vos boutiques de mode préférées (dans le respect des mesures sanitaires) pour dénicher "LES" pièces qui vous mettront en valeur cet été. Les défilés de prêt-à-porter printemps-été 2020, qui se sont tenus en septembre et octobre derniers, ont présenté les nouvelles tendances de la saison, tout comme les street styles d'avant-confinement. Voici trois pièces à shopper d'urgence pour être au top dès l'arrivée des beaux jours.

Le pantalon cargo Impossible de passer à côté du pantalon cargo cet été. Il sera la pièce maîtresse de toutes les baroudeuses chic en quête d'aventures, de confort et de fonctionnalité. Bonne nouvelle : les marques sont nombreuses à l'avoir intégré dans leurs nouvelles collections et à le décliner dans une large palette de couleurs et d'imprimés tandis que les grandes maisons l'ont revisité dans des versions chic sur les podiums. Avec ses multiples poches latérales et sa coupe légèrement ample, le pantalon cargo est idéal pour un look "safari urbain", l'une des tendances de la saison.

La maxi jupe ou maxi robe Les robes et les jupes prennent de la longueur cet été par rapport à l'an dernier, passant de midi à maxi. Cachez ces gambettes que je ne saurais voir ! Street looks, podiums, réseaux sociaux : la jupe et la robe maxi semblent s'imposer comme les pièces indispensables à avoir dans sa garde-robe estivale. Customisée et accessoirisée selon vos goûts et vos envies, elle peut tour à tour offrir un look chic, romantique ou bohème. A vous de savoir si vous la préférez recouverte de fleurs, ornée de volants ou plus sauvage avec des imprimés animaliers.