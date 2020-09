Le string qui dépasse redeviendrait-il à la mode ?

Faudra-t-il bientôt dévoiler son string pour être à la pointe des tendances ? Plusieurs mannequins de renommée mondiale comme Bella Hadid et Izabel Goulart semblent prendre l'affaire très au sérieux.

En jeans ou en jogging, il s'agit de laisser apparaître les ficelles latérales dudit sous-vêtement et de les tendre jusqu'à la taille. Le summum du chic et de l'élégance, en somme.

Il suffit souvent qu'une personnalité s'affiche dans une tenue pour que la planète mode s'affole et que les fashion addicts s'accaparent ce qui finit par devenir "LA" tendance du moment. Et cela concerne parfois des looks ou des pièces totalement loufoques. En 2018, Kim Kardashian a notamment remis au goût du jour le short cycliste. Non seulement les femmes du monde entier ont plongé la tête la première dans ce qui était alors considéré comme un fashion faux pas, mais en plus les plus grands créateurs ont suivi le mouvement proposant des shorts cycliste à tout-va dans leur collection.