Le streetwear, un style adopté par toutes les générations.

Non seulement les données montrent que certains styles vestimentaires n'ont pas d'âge mais elles révèlent également un intérêt grandissant pour le streetwear au cours de ces dernières saisons. Les recherches effectuées par les utilisateurs d ' une vingtaine d'années ont ainsi augmenté de 245% entre décembre 2018 et décembre 2019.

Coiffure et maquillage

Si toutes les générations semblent très intéressées par tout ce qui touche au maquillage, on peut noter des différences en matière de style. Si le "make-up artistique" est privilégié par les utilisateurs âgés d'une vingtaine d'années (+106%) et d'une trentaine d'années (+142%), c'est le "maquillage naturel" (+77%) qui fait fureur auprès des sexagénaires.

Le constat est le même lorsqu'il s'agit de chercher des informations et des conseils dédiés au maquillage. Les trentenaires et les quadragénaires sont particulièrement intéressées par les "vidéos de maquillage" (+131% et +150% respectivement) tandis que les quinquagénaires et les sexagénaires préfèrent les "tutoriels de maquillage des yeux" (+74% et +140% respectivement).

Si les tendances varient fortement en fonction de l'âge en matière de coiffure, on remarque toutefois un retour à l'authenticité et à l'acceptation de soi pour tous.

Les "coiffures naturelles" font fureur auprès des trentenaires (+670%), et les "cheveux gris courts" intéressent fortement les quadragénaires (+517%), les quinquagénaires (+571%) et les sexagénaires (+610%).