Le short en jean pour homme, encore une pièce moche sur le retour

Elle est généralement associée à des sneakers au mieux, ou une paire de tongs , voire des santiags (si, si !) et un T-shirt ou un débardeur (avec un drapeau américain, of course). On vous laisse imaginer ce style très alambiqué (ou pas), qui s'inscrit en tous points dans ce que l'on nomme aujourd'hui le "dad style" ("le style de papa"), et qui nous a déjà imposé son lot de pièces aussi moches que ringardes, à l'instar des fameuses dad shoes.

Si le bermuda et le short de bain, éventuellement le short de sport, sont des incontournables du vestiaire masculin l'été, le short en jean n'avait encore jamais réussi à percer . Ce ne pourrait être que partie remise, à en croire la multitude de modèles proposés et mis en avant par les marques, enseignes comme maisons de luxe, pour la saison printemps-été 2021.

Et si on ne peut pas tout mettre sur le dos de la crise sanitaire , force est de constater qu'elle a redoré le blason de tout ce qui touche, de près ou de loin, au confort . Le short en jean en est un parfait exemple.

On le sait, le ringard revient en force ! Crocs, sabots, joggings, doudounes sans manches, polaires... La liste est longue (et cruelle) mais bien réelle.

Si les grandes enseignes de prêt-à-porter, comme Asos et H&M, proposent des dizaines (et des dizaines) de bermudas en jean, ce qui est également le cas de Levi's, spécialiste en la matière, les maisons de luxe semblent être déjà passées à la vitesse supérieure avec des modèles bien plus courts. Nostalgie, quand tu nous tiens !

Résultat, on vous invite à passer une tête sur les e-shops des marques les plus en vue comme Gucci et Saint Laurent (mais pas que) et vous verrez que le short en jean se porte aussi version XXS, dans un esprit mixte plus que masculin.

Rassurez-vous toutefois, le short en jean se décline dans une palette assez large et de (très) nombreuses versions, ce qui en fait une pièce parfaite pour s'adapter à tous les styles. Ample ou slim, court ou long, avec ou sans ourlet, troué ou pas, bas effiloché ou rendu impeccable… Bref, nul doute que ces messieurs trouveront forcément "LE" short qui fera toute la différence pendant les vacances. Uniquement pendant les vacances...