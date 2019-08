Le short en denim, l'indémodable de la saison estivale

Chaque année, le short en denim fait son grand retour dans la garde-robe des femmes dès l'arrivée des beaux jours. A la plage, en excursions, et même en soirée, il est l'allié idéal pour combiner style et décontraction, et peut même devenir chic lorsqu'il est associé à un blazer ou à des accessoires sophistiqués. Tout est dans la façon de le porter, comme le prouvent Izabel Goulart, Josephine Skriver ou encore Jasmine Tookes, qui ne partent jamais en vacances sans cet incontournable du vestiaire féminin.

Flashy comme Izabel Goulart La beauté brésilienne, qui multiplie les looks sexy en vacances, ne passe pas inaperçue lorsqu'elle profite de quelques jours de détente au bord de la mer. A Mykonos, Izabel Goulart s'est glissée dans un mini-short en denim, poche apparente et contours déchirés, qu'elle associe à un body échancré à manches longues néon et des sneakers blanches. Pile dans la tendance du moment, qui privilégie toutefois de combiner short en denim et maillot de bain une-pièce. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Izabel Goulart (@izabelgoulart) le 10 Juil. 2019 à 8 :52 PDT

Chic comme Jasmine Tookes La top américaine prouve que le short en denim peut vous accompagner en soirée et se révéler élégant lorsqu'il est associé aux bonnes pièces. La jeune femme a opté pour un blazer pastel, à la fois chic et estival, et un sac tout en rondeurs en rotin orné d'un pompon. Un look parfait pour un restaurant en bord de mer, ou une soirée festive entre amis au bord de la piscine. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jasmine Tookes (@jastookes) le 24 Juin 2019 à 11 :25 PDT

Bohème comme Adriana Lima La top brésilienne Adriana Lima a vu juste avec cette tenue, idéale pour une sortie en mer. Un look décontracté, féminin, et un brin bohème, qui consiste à associer un short en denim déchiré, effet délavé, à une blouse ample d'un blanc immaculé, dévoilant les épaules de l'ex-Ange Victoria's Secret. A porter avec quelques bijoux, style fantaisie dans l'idéal, sans aucun autre accessoire si ce n'est les incontournables solaires. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Lima (@adrianalima) le 6 Août 2019 à 6 :12 PDT

Angélique comme Romee Strijd Le mannequin néerlandais se démarque avec un total look blanc, qui peut être envisagé en vacances comme à la ville tout au long de la saison estivale. En toute simplicité, Romee Strijd s'est glissée dans un short en denim blanc, aux bords déchirés, qu'elle porte avec un basique, un débardeur court lui aussi d'un blanc immaculé. Une tenue passe-partout aussi décontractée que féminine. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romee Strijd (@romeestrijd) le 27 Juil. 2019 à 6 :50 PDT