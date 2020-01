Le sac mini parmi les accessoires stars de l'année 2019

Si le Chiquito de Jacquemus dans sa version la plus petite demeure le mini sac le plus emblématique de 2019, nombreux sont les créateurs qui ont dévoilé des versions XXS de leurs sacs à main iconiques tout au long de l'année.

L'accessoire s'est imposé non seulement sur les podiums mais également sur le tapis rouge et dans la rue avec des déclinaisons toutes plus minuscules les unes que les autres.

Retour en images sur les sacs version mini aperçus sur les podiums de la Fashion Week pour les saisons printemps-été 2019 et automne-hiver 2019.



