Le sac banane, l'accessoire fétiche des mannequins et icônes de mode

Après quelques retours timides les saisons passées, le sac banane pourrait bien devenir l'accessoire incontournable de l'été 2018

Star des podiums lors de la dernière Fashion Week, le sac banane, icône des 90's, a été repéré ces dernières semaines au bras, autour du cou et à la taille de nombreuses top-modèles, influenceuses, et fashion addicts, laissant penser qu'il aura la cote cet été. Inspirez-vous de Chiara Ferragni, Alessandra Ambrosio et Rihanna pour porter le sac banane avec style.

Ultra chic comme Chiara Ferragni

La blogueuse, styliste et femme d'affaires italienne Chiara Ferragni a clairement adopté le sac banane, posant régulièrement avec différents modèles. Récemment, la blonde au regard azur a montré que le sac banane, issu du vestiaire streetwear, pouvait se montrer féminin et ultra-chic. La jeune femme a opté pour un modèle mini griffé Chanel, rouge vif, qu'elle associe à une robe légère. Un look parfait pour les vacances.

Bohème comme Alessandra Ambrosio

Lors de la dernière édition de Coachella en avril dernier, la top-modèle brésilienne Alessandra Ambrosio a mis les petits plats dans les grands pour s'offrir un look bohème, un brin rock, en accord avec l'événement musical. La trentenaire arborait un mini-short noir, un top en crochet, des sneakers montantes, et un sac banane noir de forme ovale signé Gucci. Une tenue décontractée qui fera fureur cet été.

Streetwear comme Rihanna

La chanteuse barbadienne sait mieux que personne mixer les styles à la perfection. En mai dernier, l'interprète de "Diamonds" s'est offert un look casual chic, d'inspiration streetwear, à l'occasion d'une soirée new-yorkaise. Rihanna portait un pantalon et un top de couleur claire, qu'elle a assortis avec des sneakers et un sac banane porté en bandoulière. De quoi satisfaire les fans des nineties.