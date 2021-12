A l'occasion des fêtes, on ose le rouge, couleur de l'amour, pour une fin d'année lumineuse et heureuse.

Paris Modes Insider conseille d'opter pour un costume structuré qui booste l'allure, en total look monochrome, ou, encore plus glamour, pour une robe en dentelle ou un total look paillettes, summum de l'élégance.