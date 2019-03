Le paradis blanc alpin de Chanel et l'inspiration sportive de Lacoste viennent clore la Fashion Week

La Fashion Week parisienne a conclu la saison des présentations de prêt-à-porter automne-hiver 2019. Sans surprise, le Tout-Paris s'était donné rendez-vous au défilé Chanel.

Le défilé le plus attendu de la semaine des présentations à Paris était bien sûr celui de Chanel. L'emblématique maison française a rendu un tendre hommage à son directeur artistique, Karl Lagerfeld, qui a tiré sa révérence le 19 février à plus de 80 ans. Pour l'ultime collection du Kaiser de la mode, réalisée avec son bras droit Virginie Viard, Chanel a transformé la verrière du Grand Palais en station de ski alpine.

Après une minute de silence, Cara Delevingne a ouvert les hostilités en combinaison de tweed, chapeau assorti et manteau oversize pied-de-poule.

La collection a associé les thèmes alpins aux grands classiques de Chanel, avec les motifs récurrents de la maison mais aussi des bottes fourrées; une cape rose poudré tranchait avec le noir et blanc, omniprésent. De nombreuses stars ont foulé le podium enneigé, du mannequin Kaia Gerber à la star hollywoodienne Penélope Cruz.

De son côté, Louise Trotter a mis l'accent sur une esthétique sportive, large et élégante, pour sa première collection pour Lacoste, alors que Nicolas Ghesquière a livré pour Louis Vuitton une vision colorée et éclectique en combinant motifs et découpes osées sous forme de melting pot vestimentaire dans l'enceinte du Louvre.