Le micro-sac, l'atout charme de l'été qu'on voit sur Instagram

Si les sacs en paille tressée et les sacs ceintures font le bonheur des fashion addicts cet été, le it-bag de la saison demeure le micro-sac; le plus connu - et couru - étant Le Chiquito de la maison Jacquemus. Mannequins et influenceuses ne peuvent plus s'en passer, que ce soit à la plage ou pour leurs soirées estivales. Version noire, ultra chic, ou vitaminée, voici plusieurs façons de porter le it-bag de l'été.

Sexy chic comme Emily Ratajkowski La top américaine faisait partie des quelques invités du défilé anniversaire de la maison Jacquemus, fin juin dernier. Proche du styliste français Simon Porte Jacquemus, Emily Ratajkowski a opté pour le désormais célèbre Chiquito pour se rendre en Provence et assister à ce show événement. La jeune femme a jeté son dévolu sur un modèle blanc, orné de franges scintillantes, qui contraste avec sa robe d'un orange vibrant. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 25 Juin 2019 à 2 :10 PDT

Hot comme Kylie Jenner La star de télé réalité, aujourd'hui à la tête d'un véritable empire, s'est elle aussi laissée séduire par le micro-sac dans lequel on peut à peine glisser un rouge à lèvres et une carte bancaire. Étrangement, l'influenceuse a choisi un modèle très sobre, entièrement noir, assorti à ses sandales lacées à talon. Le tout fait honneur à la robe moulante - ultra sexy - que porte Kylie Jenner, dont les fronces au niveau du dos et des fesses mettent en valeur sa silhouette. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 30 Juin 2019 à 10 :20 PDT