Le maxi manteau parmi les tendances phare de l'hiver

Bonne nouvelle pour les frileuses, les maxi manteaux sont les stars de la saison et se déclinent dans diverses matières et une multitude de coloris .

Le maxi manteau, roi des podiums...

Les défilés automne-hiver 2019-2020, organisés dans les quatre capitales de la mode en février et mars derniers, ont fait du maxi manteau le roi des podiums. Nombreuses sont les maisons qui l'ont mis à l'honneur avec des déclinaisons diverses et variées: surdimensionné, ultra long, ceinturé, aux manches bouffantes ou encore aux épaules larges. Le manteau oversized permet non seulement d'être parfaitement emmitouflée mais également de dissimuler l'intégralité de sa tenue, ne dévoilant généralement que les chaussures.

Si quasiment toutes les marques ont misé sur le maxi manteau, certaines ont dévoilé des créations qui ont clairement fait sensation. Lacoste a proposé un imposant manteau bicolore aux boutons XXL, tout comme Chanel, qui le décline, entre autres, avec un motif pied-de-poule, d'une élégance intemporelle, et Genny, qui le présente dans une version immaculée avec des fentes. De leur côté, Off-White et Dries Van Noten mettent l'accent sur des doudounes surdimensionnées, le premier façon damier, le second version fleurie, tandis que Stella McCartney propose un trench XXL. La pièce la plus spectaculaire provient sans doute de la collection de Mary Katrantzou, qui dévoile un maxi manteau orné d'un imprimé représentant un paysage.